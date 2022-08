cingoli mortali

Roberto iezzi, 71 anni, di chieti, ha perso la vita nel ribaltamento di un trattore. ieri l'uomo era alla guida del veicolo in contrada san salvatore, a chieti, alle prese con il trattamento antiparassitario alle piante d'ulivo in un podere. secondo una prima ricostruzione del tragico episodio, il carrello agganciato al mezzo gommato, a causa forse di un'asperità del terreno, si sarebbe rovesciato assieme al trattore. non vedendolo rincasare, i familiari del pensionato hanno dato l'allarme nel tardo pomeriggio. inutili i tentativi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco del comando provinciale di chieti. i carabinieri, che indagano sull'incidente, hanno informato la procura della repubblica del capoluogo teatino.