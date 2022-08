De Laurentiis sogna Cristiano Ronaldo

PAZZA IDEA? NEL CALCIO MERCATO L'ULTIMO TERMINE DA ADOTTARE E' "IMPOSSIBILE". MAI METTERE IN FUORIGIOCO LA FANTASIA E SPESSO CERTI SOGNI DIVENTANO REALTA'. POI NAPOLI SI SA "E' MILLE CULURE". CHI PIU' DI QUELLA PIROTECNICA CITTA' PUO' TRASFORMARE IN FAVOLA UNA LEGGENDA POPOLARE. CI VORREBBE UN DOMENICO REA PER DESCRIVERE CIO' CHE E' STATO DIEGO PER CHI ABITA IN RIVA AL GOLFO. DIO LAICO, RELIGIONE PAGANA, QUESTO ED ALTRO E' IL CALCIO PER CHI VIVE QUELLA MAGLIA. UNA SECONDA PELLE PER CHI NASCE SOTTO IL VESUVIO. QUINDI NON SI PUO' PER NULLA ESCLUDERE UN ENNESIMO COLPO DI SCENA, DESTINATO FORSE A SCOMPAGINARE STORIE E DESTINI. CRISTIANO RONALDO PRONTO AD INDOSSARE LA STESSA CAMISETA DI SUA MAESTA' EL PIBE DE ORO? NO RAGAZZI, NON E' UNA BOUTADE DI FINE ESTATE, BUONA AD ELARGIRE LIKE E LETTORI. SONO TRE I PROTAGONISTI DI QUESTA TRATTATIVA, SIMILE AD UN COPIONE SCARPETTIANO. FORSE, PROBABILE, CHISSA'. RIEPILOGO E RETROSCENA. IL 23 LUGLIO ERO A CASTEL DI SANGRO, PRIMO GIORNO AZZURRO IN ABRUZZO PER LA TRUPPA DI SPALLETTI, DOVEVO REALIZZARE SERVIZI PER LA TGR E RAISPORT. MI IMBATTO IN UN PERSONAGGIO DI SPICCO DEL CLUB CHE IN UN ORECCHIO, A META' TRA IL SERIO E IL FACETO, MI DICE DI PREPARARMI AD UN FINALE DI MERCATO AL CALOR BIANCO PERCHE' IL PATRON POTREBBE PRENDERE CRISTIANO RONALDO, SOLLECITATO DALL'AMICO JORGE MENDES ( CHE STA GIA' TRATTANDO NAVAS PER CONTO DELL'AURELIO). E QUI ENTRA NELLA STORIA IL TERZO PERSONAGGIO, PER NULLA IN CERCA D'AUTORE, ESSENDO ANCHE LUI UN AFFERMATO PROFESSIONISTA DEL CALCIOMERCATO. SI CHIAMA ROBERTO CALENDA E CURA GLI INTERESSI DEL FIGLIO DEL VENTO: VICTOR OSHIMEN. A META' APRILE ( NOTIZIA CHE ANTICIPAI ALLA DOMENICA SPORTIVA, IGNORANDO SMENTITE DI FACCIATA) LO UNITED FLERTO' A LUNGO CON LO SCAFATO PROCURATORE CHE NON A CASO SI FIONDO' DAL DS GIUNTOLI A CASTELVOLTURNO PER RENDERLO EDOTTO DELL'INTERESSE DEI RED DEVILS. IL DS CAMPANO NON SI SCOMPOSE: CHIESE 100 MILIONI PER LA PUNTA, AVENDO BLOCCATO SCAMACCA ( SASSUOLO) PER 40. SCADUTA LA DEAD LINE IMPOSTA DAL NAPOLI ( INIZIO GIUGNO) LO UNITED HA RIVOLTO LE SUE ATTENZIONI VERSO ALTRI PROFILI MENO COSTOSI, MA FORSE ANCHE MENO ATTRATTIVI. IL PESSIMO INIZIO DI STAGIONE E I PROBLEMI CON CR7 HANNO DI FATTO RIAPERTO LA CONTESA. MA STAVOLTA DE LAURENTIIS CHIEDE MOLTO PIU' DI 100 MILIONI. MENDES AVREBBE OFFERTO RONALDO IN PRESTITO AL NAPOLI, DOPO AVER MEDIATO CON LA DIRIGENZA INGLESE PRONTA EVENTUALMENTE A SOBBARCARSI GRAN PARTE DEL MEGA STIPENDIO DEL LUSITANO ( 23,5 MILIONI DI EURO NETTI !). GIORNI DI ATTESA, MA LA TRATTATIVA E' DECOLLATA. SOLO ENTRO IL PRIMO SETTEMBRE CAPIREMO SE I TASSELLI SONO RIUSCITI A DIVENTARE UN MOSAICO. E' IL CALCIOMERCATO BELLEZZA. DOVE E' CERTO SOLO L'INCERTO.