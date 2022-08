Ferragosto in carcere

E' iniziato nel carcere di Castrogno Teramo, la città di origine di Marco Pannella, il giro di visite del Partito Radicale in 40 istituti penitenziari italiani. Ispezione per verificare le condizioni di vita dei detenuti e dei malati psichiatrici presenti all'interno e i problemi causati dal sovraffollamento. Delegazione formata da Ariberto Grifoni, esponente storico del partito radicale, dall'avvocato Tommaso Navarra, dall'operatrice socio sanitaria Elisabetta Salvatori Passanti, da Gabriella Antonacci, Jacopo Di Michele e Luigi Flagelli. Donati ai detenuti libri e una riproduzione della Natività come segno di rinascita.