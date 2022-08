Idrocarburi nel fiume

La sostanza trovata nel fiume Pescara è gasolio miscelato con idrocarburi più pesanti (come oli combustibili o bitumi). Sono arrivati i risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati dall'Arta. Il laboratorio ha rilevato la presenza di idrocarburi con un numero di atomi di carbonio da 10 a 40. Sabato scorso i tecnici hanno eseguito i prelievi lungo la sponda sud del corso d'acqua dove si erano depositate le macchie scure. Anticipate le analisi di routine sul tratto di mare a ridosso della foce del fiume per verificarne la balneabilità, i dati sono attesi per le prossime ore.