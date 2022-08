Il bollettino dei contagi

Poco indicativo il bolletino Covid, sono davvero pochi i tamponi fatti per confermare il trend in discesa della curva. In valore assoluto, i contagi sono bassi: solo 524 i nuovi casi registrati su meno di 1500 tamponi, numeri molto contenuti che però fanno schizzare al 35% il tasso di positività. Su un aspetto i dati sono chari: a fare il test si sono recate solo le persone con alta probabilità di contagio o che necessitano cure. Mentre aumentano i casi sommersi, individuati tramite tampone casalingo. Il bilancio dei decessi conta altre 6 vittime, tutti anziani tra 77 e 98 anni. Torna a salire anche il numero dei ricoveri. In area medica sono 14 i pazienti in più che portano il totale a 182 degenti. Invariati a 7 i letti occupati in terapia intensiva. 711 le guarigioni in 24 ore. In ritardo la campagna vaccinale, poco più di 44 mila le quarte dosi somministrate finora in Abruzzo, che corrispondono al 10% della platea.