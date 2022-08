Momenti di paura ieri a Martinsicuro per un incendio divampato in una palazzina di quattro piani in ristrutturazione. Le fiamme, partite dall'esterno, hanno danneggiato in particolare un appartamento al primo piano.

L'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo ha evitato il peggio.

Fortunatamente nessun ferito tra gli inquilini.