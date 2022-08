Incidente sulla Trignina, muore un'attrice

Un morto e due feriti, di cui uno gravissimo. E' il bilancio di un scontro frontale tra due auto avvenuto sulla Fondovalle Trigno, all'altezza del bivio tra San Giovanni Lipioni e Castelguidone, in provincia di Chieti. La vittima è l'attrice molisana Paola Cerimele di 48 anni. Gravemente ferito il compagno che era alla guida dell'auto. Raffaello Lombardi, 56 anni originario di Foggia è rimasto gravemente ferito. E' ricoverato in coma nell'ospedale di Pescara, dove è stato trasferito in eliambulanza da quello di Vasto.