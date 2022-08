Instabilità atmosfetica

Il promontorio di alta pressione, proteso dal deserto algerino verso l’Europa settentrionale ed orientale favorisce l’arrivo sulla nostra Penisola e parzialmente anche sull’Abruzzo, di deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota, in grado di dare quindi luogo a dell’instabilità atmosferica pomeridiana. Per oggi, dopo iniziali condizioni di bel tempo su tutto il territorio, sulle aree interne e montuose assisteremo ad un aumento della nuvolosità, a partire dalle ore più calde della giornata, con rischio per delle piogge, anche con degli isolati temporali, più probabili sulle aree più interne a confine con il Lazio. Le temperature massime subiranno una diminuzione, con venti da deboli a moderati orientali o nord-orientali. Per domani, lunedì, nella prima parte, avremo ancora bel tempo, poi nel pomeriggio nuvolosità in nuovo aumento con precipitazioni anche a carattere temporalesco, più estese rispetto ai giorni precedenti. Avremo un ulteriore, lieve calo termico.