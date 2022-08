La rapina del branco

La violenza del branco. I Carabinieri di Chieti indagano per individuare gli autori di una rapina commessa nella tarda serata di Ferragosto sul lungomare di Francavilla. Le vittime tre minori, presi di mira da una ventina di ragazzi per un bottino di 60 euro. E' stato il padre di una delle vittime a raccontare l'episodio sui social con un riferimento ai "coltelli in mano" e ad una sigaretta spenta sul braccio del figlio.

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona, il tratto di pista ciclabile da piazza Sirena in direzione Nord.