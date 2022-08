L'andamento dei contagi

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 199 tamponi molecolari (2.445.290 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 1.299 test antigenici (4.219.001 test rapidi eseguiti in tutto il cirso della pandemia). Del totale dei casi positivi, 107.548 sono residenti in provincia dell'Aquila (279 in più rispetto a ieri), 152.355 in provincia di Chieti (318 in più da ieri), 123.984 in provincia di Pescara (266 in più da ieri), 128.763 in provincia di Teramo (290 in più da ieri). In Abruzzo sono 11.680 i positivi che risultano risiedere fuori regione (52 in più da ieri) e per 8.686 positivi (38 in più da ieri) sono in corso verifiche sulla provenienza. I dati sono stati forniti dall'assessorato regionale alla Sanità.