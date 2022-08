Le liste non ammesse

Gli uffici elettorali della Corte d'appello dell'Aquila non hanno ammesso con riserva per irregolarità formali 19 liste (12 alla Camera, 7 al Senato). Tutte sono state convocate oggi a mezzogiorno per le controdeduzioni. Si tratta per la Camera di: Italia Sovranisti e Popolari, Pensiero e Azione Ppa, Mastella Noi di Centro Europeisti, Unione Popolare con De Magistris, Alleanza Verdi e sinistra, Forza Nuova Apf, Alternativa per l'Italia no green pass, Sud chiama nord, Gilet arancioni Unione cattolica italiana, Partito Animalista Ucdl 10 volte meglio, Forza del popolo, Referendum e Democrazia con Cappato. Al Senato: Pensiero e Azione, Noi di centro, Sud chiama nord, Gilet arancioni, Partito Animalista, Forza del popolo, Referendum e Democrazia con Cappato.