Allontanato da casa perché accusato di aver picchiato la moglie costringendola, con il figlio minore, a rifugiarsi in casa di un vicino. La polizia di Avezzano è intervenuta per sedare una lite domestica. Sul corpo della donna, i sanitari del pronto soccorso marsicano, hanno riscontrato contusioni ed escoriazioni. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali pluriaggravate