Lotta alla contraffazione

130mila articoli contraffatti, per un valore di mercato di oltre 50mila euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pescara. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito l'intera filiera di distribuzione, gestita da un gruppo di nazionalità cinese. Non solo bigiotteria (senza alcuna certificazione sulla presenza di materiale nocivo, come nichel e piombo), ma anche oggetti da collezionismo: 11mila carte da gioco che, per gli appassionati, possono valere anche milioni di euro, vendute spesso on line. Proprio sul commercio in rete si sono concentrate le immagini.