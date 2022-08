L'ultimo dono di Flavia

È morta Flavia Di Bonaventura, 22 anni, di Roseto degli Abruzzi, studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Roma, investita da un ubriaco sulla statale 16 a Scerne di Pineto. La ragazza ha donato gli organi, desiderio che aveva espresso in vita. Lei e i due amici, coetanei, anche loro di Roseto, la notte tra domenica e lunedì, stavano tornando a casa, in bici, quando un automobilista di 34 anni, di Roseto, li ha travolti. È successo intorno alle 4,15, lungo la statale Adriatica a Scerne di Pineto. Le condizioni della ragazza sono apparse subito disperate. Ancora ricoverati gli altri due giovani. Il conducente della vettura è stato trovato positivo all'acol-test e gli è stata ritirata la patente. L'auto tra l'altro non aveva l'assicurazione. La giovane vittima è nipote del famoso pittore Riccardo Celommi da cui aveva ereditato la passione per l'arte e il talento.