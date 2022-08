Maldini su Onana

Continua il pressing del Milan per Jean Onana: l'obiettivo dei rossoneri è quello di averlo già a disposizione per il derby con l'Inter. Per questo il Diavolo vuole chiudere in questa settimana. Il club vorrebbe strappare il giovane centrocampista ad un prezzo vantaggioso, ovvero circa 5 milioni di euro. Le richieste del Bordeaux sono un po' più alte. Si sono mossi gli agenti del giocatore, a colloquio con il club retrocesso in Ligue 2: c'à la volontà di chiudere in tempi brevi, Pioli ha chiesto a Maldini un rinforzo in seconda linea: pesa l'addio a Kessie ma anche i recenti infortuni. Il budget è minimo dopo l'investimento fatto per il predestinato belga De Kateleare ( classe allo stato puro. Un investimento destinato a fruttare: ricorda il dioscuro Kakà nelle movenze): appena 10 milioni in cassa per reperire mediano e difensore. Onana è il profilo ideale per un sodalizio lungimirante come quello rossonero. Maldini sa di calcio come pochi, coadiuvato dall'eccellente Massara. Due dirigenti che rappresentano il vanto dle nostro calcio. Oculati ed etici come pochi. Per il difensore prosegue il braccio di ferro con Il Tottenham per Tanganga ( piace anche alla Roma che ora ha perso terreno). Il Diavolo propone un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni, il ds londinese Paratici ( ex juve) punta all'obbligo. Ultime su Leao: il Chelsea ha chiamato il suo agente Mendes, pronto a mettere sul piatto un mucchio di sterline per lo sgusciante lusitano. Da Casa Milan arrivano segnali forti e perentori: l'attaccante resta in Italia. Eventualmente se ne riparlerà la prossima estate.