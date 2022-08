Matteo Salvini a Giulianova

"Non promettiamo miracoli": così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Giulianova. "Estendere la flat

tax al 15% è urgente per le famiglie con un reddito fino a 70mila euro e due figli - ha detto ancora - leva obbligatoria per insegnare il senso del dovere ai giovani. Quanto alla guerra, con le sanzioni la Russia sta guadagnando di più"