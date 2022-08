Papa Francesco ha aperto la Porta Santa

Papa Francesco ha aperto la Porta Santo della Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila e ha dato inizio al Giubileo Celestiniano. E' il primo Pontefice a farlo. "Apritemi le porte della giustizia", ha detto il Pontefice e l'assemblea ha risposto "Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore". "E' questa la porta del Signore", ha continuato Francesco (risposta: "Per essa entrano i giusti"). "Entrero' nella tua casa, Signore", ha concluso Bergoglio a cui e' stato replicato: "Mi prostrero' in adorazione del tuo santo tempio".Il Papa si e' poi avvicinato alla Porta Santa in sedia a rotelle ed e' stato aiutato ad alzarsi. Con tre colpi con il bastone d'ulivo del Getsemani, Papa Francesco ha quindi aperto la Porta Santa.