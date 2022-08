Politiche 2022: Ai blocchi di partenza

Tutto pronto per la corsa verso le elezioni del 25 settembre. Sono 13 le liste suddivise in due coalizioni, ciascuna con quattro liste, alle quali si aggiungono altri cinque schieramenti scesi in campo singolarmente

Il Centrodestra, oltre alle liste di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, anche quella di Noi Moderati, che fonde in sé Noi con l’Italia di Maurizio Lupi, Italia al Centro di Toti e Coraggio Italia di Brugnaro.

Il centrosinistra corre con il Pd, il cui simbolo riporta la dicitura “Italia democratica e progressista”, che si presenta con liste condivise con altre forze, articolo Uno, Demos e Psi. Nella stessa coalizione ci sono anche le liste di Impegno Civico; l’alleanza Verdi e Sinistra e + Europa.

C'è poi il terzo polo, nato dal patto tra Azione e Italia Viva.

Corrono da soli M5S, Unione Popolare con De Magistris, promossa da Rifondazione comunista e Potere al popolo, guidata da Luigi De Magistris e infine Italexit di Gianluigi Paragone e Noi di Centro di Clemente Mastella.

Vediamo nel dettaglio:

FRATELLI D’ITALIA – Giorgia Meloni, aspirante premier, sarà candidata nel collegio uninominale della Camera del Capoluogo di Regione, a Pescara (sempre all’uninominale della Camera) il candidato espresso da Fd’I per la coalizione è Guerino Testa, mentre l’assessore regionale Guido Liris è il candidato del centrodestra all’unico collegio uninominale del Senato in Abruzzo. La lista alla Camera si apre con il segretario nazionale giovanile Fabio Roscani e l’ex M5s Rachele Silvestri, che se dovesse essere eletta opterebbe per un altro collegio, facendo arrivare in parlamento Antonio Tavani, coordinatore provinciale e presidente dell’Ater di Chieti. Benedetta Fasciani. Capolista al Senato il coordinatore regionale Etel Sigismondi, seguito da Marilena Rossi.

LEGA – Nel proporzionale al Senato, nonostante le polemiche, il capolista è il capogruppo regionale 1) Vincenzo D’Incecco 2) Sabrina Bocchino; 3) Antonio Morgante. Alla Camera la lista è guidata dal coordinatore regionale 1) Luigi D’Eramo; 2) Laura Ravetto; 3) Antonio Zennaro; 4) Maria Rita Carota. Nel collegio uninominale di Chieti il candidato è Alberto Bagnai. Resta fuori Giuseppe Bellachioma.

FORZA ITALIA – Il coordinatore regionale di Forza Italia sen. Nazario Pagano, ha depositato questa mattina presso la Corte d’Appello dell’Aquila l’elenco dei candidati dei collegi plurinominali in Abruzzo per le prossime elezioni politiche. Per la Camera: 1. Nazario Pagano; 2. Francesca Persia; 3. Angelo Simone Angelosante; 4. Consuelo Di Martino. Per il Senato: 1. Lorenzo Sospiri; 2. Maria Luisa Ianni; 3. Daniele D’Amario.

PD – Uninominale Senato Abruzzo – Massimo Carugno ; Uninominale Camera Chieti Elisabetta Merlino ; Uninominale Camera Pescara-Teramo Luciano Di Lorito ; Uninominale Camera L’Aquila-Teramo Rita Innocenzi (INDIPENDENTE). Proporzionale Senato: Michele Fina; Stefania Catalano; Ernesto Graziani. Proporzionale Camera: Luciano D’Alfonso; Stefania Di Padova; Fabio Ranieri; Emma Zarroli .

M5S – Per il Senato i candidati effettivi sono: Gabriella Di Girolamo, senatrice uscente; Fabio Stella, assessore alla Sanità del Comune di Chieti, Franca Orsini; supplenti Lucia Scogna, Gianluca Malandra Isidoro. Alla Camera: Daniela Torto, deputata uscente, componente della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione; Livio Sarchese, avvocato; Valentina Corneli, deputata uscente, componente della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; Attilio D’Andrea; supplenti Carmela Grippa, deputata uscente, componente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni; Daniele Caruso; Giovanna Di Pietrantonio; Rosario Buzzelli.

UNIONE POPOLARE– Proporzionale Camera: Maurizio Acerbo; Alessia Mazzagufo; Giovanni Scarsi; Alessandra Guerra. Candidati supplenti: Riccardo Specchiarelli, Giulia Fragassi, Francesco Onorati, Rosa Di Valeri. Uninominale collegio di Chieti: Amanda De Menna; collegio Pescara/Teramo: Emanuele Mancinelli; collegio L’Aquila/Teramo: Nicola Stornelli. Proporzionale Senato: Claudia Maria Roselli, Franco Maggi, Anna Marrama. Candidati supplenti: 1) Luigina Mosiello, 2) Daniele Mario Colantonio, 3) Vittoria Camboni, 4) Paolo Dominici. Uninominale Senato: 1) Raffaele D’Agata.

SINISTRA ITALIANA EUROPA VERDE - Proporzionale Camera: 1) Rahel Seium; 2) Paolo Fasciani ; 3) Serena Squeo ; 4) Edoardo Raimondi. Proporzionale Senato: 1) Pierluigi Iannarelli, 2) Katia Romano; 3) Arcangelo Di Berardino.

ITALEXIT - Proporzionale Camera: 1) Giorgia Gonnell; 2) Francesco Terra; 3) Damiana Fiammenghi, 4) Domenico Liberati detto Nico. Candidati supplenti: 1) Carla De Giorgi; 2) Raimondo Valente; 3) Andrea Di Ciano. Uninominale collegio di Chieti: Gianni Correggiari ; collegio Pescara/Teramo: Giustino D’Uva ; collegio L’Aquila/Teramo Arianna Salvatore. Proporzionale Senato: 1) Massimo Pietrangeli 2) Rosetta Enza Blundo, ex senatrice del Movimento 5 Stelle; 3) Lorenzo Valloreia. Candidati supplenti: 1) Francesco Caccavo; 2) Mario Creati detto Marius; 3) Alessia Lalli. Uninominale Senato: Aldo Di Bacco

NOI DI CENTRO - Proporzionale Camera: 1) Lucio Cotturone; 2) Candida D’Alberto; 3) Andrea D’Alleva 4) Daniela Ciccone. Uninominale collegio di Chieti: Rita Di Gennaro; collegio Pescara/Teramo: Andrea D’Alleva; collegio L’Aquila/Teramo Daniela Ciccone. Proporzionale e Uninominale Senato: Paolo Enrico Guidobaldi.

NOI MODERATI, NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI – ITALIA AL CENTRO CON TOTI – CORAGGIO ITALIA BRUGNARO – UDC – Proporzionale alla Camera dei Deputati: 1) Daniele D’Angelo; 2) Manuela Fini; 3) Antonello Antonelli; 4) Mariastella D’Orazio.

Proporzionale al Senato: 1) Andrea Maria Colalongo; 2) Chiara Mancinelli; 3) Francesco Saturni.

AZIONE – ITALIA VIVA – Nel plurinominale alla Camera dei deputati: 1) Giulio Sottanelli; 2) Roberta Dell’Aguzzo; 3) Riccardo Giampiero; 4) Massimina Erasmi. Uninominale Camera. Collegio Pescara/Teramo: Roberto Quercia. Collegio Chieti: Gaetano Luigi Fuiano. Collegio L’Aquila-Teramo: Emanuela Pistoia. Plurinominale Senato: 1) Camillo D’Alessandro; 2) Nausicaa Cameli; 3) Alfredo Chiantini. Uninominale Senato: Gianfranco Giuliante.