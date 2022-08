Roma, arriva anche Camara

La Roma porta a casa Belotti ma anche Camara. Il mediano, che doveva rimpiazzare lo sfortunato Wijnaldum, è stato reperito in pochi giorni. Operazione intelligente e lungimirante. Un semplice prestito con diritto. Senza obblighi di sorta, neppure ipotetici. Meno di 2 milioni per il prestito oneroso e 12 per una cessione a titolo definitivo.

Considerati i problemi di liquidità giallorossi, il ds Tiago Pinto ha ottenuto il massimo investendo il minimo. Era impossibile ingaggiare Frattesi o Zakaria (entrambi stimatissimi da Mourinho). E a luglio Sau (Atletico Madrid) aveva rifiutato il trasferimento nella capitale prima dell'ingaggio dello sfortunato Wijnaldum.

Con l'innesto di Belotti la rosa sembra completa. Ora vanno dismessi petali superflui (Kluivert, Calafiori e Diawara) poi chissà. Al momento non ci sono risorse per un difensore centrale (dopo aver trattato per 2 mesi Bailly dello United) ma fino a giovedì tutto è possibile. Soprattutto se si registreranno altre cessioni. Camara è pronto a dire la sua lì nella capitale. Mourinho può contare sulla sua voglia di fare bene, in attesa del dioscuro Wijnaldum.