Schiacciata dalla trave dell'altalena

È affidato al pubblico ministero Maurizio Maria Cerrato il caso della bambina di 12 anni, morta dopo che le è crollata addosso un'altalena in legno, nell'oratorio di San Pelino, frazione di Avezzano, nell'aquilano marsicano. L'incidente è avvenuto dopo le ore 18. La piccola non è morta sul colpo, è stata soccorsa dal personale medico del 118 e trasportata all'ospedale Santi Nicola e Filippo di Avezzano dov'è deceduta al pronto soccorso. A risultare fatali sono stati i diversi traumi e le gravi ferite riportate dal crollo della struttura in legno dell'altalena su cui giocava. Domani mattina il pm Cerrato procederà ad un sopralluogo nell'area dell'incidente, dove si è recato anche oggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Avezzano che hanno eseguito analisi e rilievi.