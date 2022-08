Un trentaduenne è morto ed una ragazza è rimasta ferita all'uscita Chieti - Pescara dell'A25. Viaggiavano a bordo di una moto che si è schiantata contro la barriera per cause da accertare. La vittima è Daniele Caramanico, consulente informatico originario di Guardiagrele e residente a Francavilla. Caramanico è morto nell'ospedale di Pescara. Ricoverata la giovane donna che era con lui in moto, rimasta ferita.