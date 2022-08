Schianto fatale per un 74enne

Grave incidente stradale sulla SP49 a Cesano di Valle Castellana, in provincia di Teramo. Quattro le auto coinvolte nel sinistro: una Citroen Saxo condotta da un 74enne di Valle Castellana, una Hyundai Kona, una BMW e una Fiat Panda. A causa del forte impatto, l'uomo alla guida della Saxo è deceduto. I conducenti delle altre auto, tra cui il Sindaco di Valle Castellana, Camillo D'Angelo, che era alla guida della Kona, hanno riportato solo lievi ferite e sono stati medicati sul posto dal personale sanitario. Sul luogo dell'incidente è stato inviato anche l'elisoccorso del 118 dell'Aquila, ma non è stato utilizzato per il trasporto dell'anziano dato che all'arrivo sul posto era già deceduto. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco ed al 118, sono intervenuti anche i Carabinieri di Valle Castellana che hanno provveduto a regolare il transito veicolare ed effettuare i rilievi dell'incidente. La strada provinciale è rimasta chiusa per circa due ore