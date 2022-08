Stop alla pesca dal 16 agosto

Scatterà il 16 agosto in Abruzzo il fermo pesca con il blocco delle attività delle marinerie nel tratto centrale dell'Adriatico, da San Benedetto a Termoli. I pescherecci resteranno ormeggiati nei porti fino al 21 settembre. Il resto delle marinerie - dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall'Emilia Romagna fino a parte delle Marche e della

Puglia -sono ferme dal 30 luglio. Lo stop cade in un momento difficile per il comparto a causa del caro gasolio.

Nonostante l'interruzione dell'attività delle marinerie sulle tavole delle regioni interessate - precisa Coldiretti Impresapesca - sarà comunque possibile trovare prodotto italiano, dal pesce azzurro al pesce spada, dalle vongole e dalle cozze provenienti dalle barche della piccola pesca alle orate e spigole dell'acquacoltura.

Il consiglio è quello di verificare bene le informazioni in etichetta sui banchi di pescherie e supermercati, ma per assicurare una maggiore trasparenza sarebbe necessario arrivare all'etichettatura obbligatoria dell'origine anche al ristorante.