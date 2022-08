E' il giorno di Amazon. Apre oggi a San Salvo il grande polo logistico che diventerà punto di riferimento per il Centro-Sud. Alle 11 la cerimonia ufficiale del taglio del nastro, le attività sono già iniziate questa mattina alle 6.

Il colosso di Bezos ha annunciato mille posti di lavoro a tempo indeterminato in tre anni ed è ancora in corso la selezione del personale.