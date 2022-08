Telefonini nel carcere nascosti in un pallone

Telefonini nel carcere di Castrogno nascosti in un pallone. La polizia penitenziaria ne ha trovati sei, in un'area all'aperto recintata, adibita ad orto. I controlli erano scattati dopo che nei giorni scorsi era stato fermato nella zona un ex detenuto che si aggirava con fare sospetto.

"Ancora una volta - sottolinea Giuseppe Pallini, segretario del sindacato Sappe - la polizia penitenziaria nonostante gli scarsi mezzi a disposizione e la carenza di personale, è riuscita ad intercettare oggetti illeciti destinati ai detenuti". Il sindacato chiede al Dap, il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, che tutte le carceri siano schermate per rendere inutilizzabili i telefoni cellulari.