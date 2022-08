Un'offerta per il Teramo Calcio

Il futuro del Teramo calcio dopo l'esclusione dal campionato di serie C: una sola offerta in risposta al bando dell'amministrazione comunale per dare vita ad un nuovo progetto calcistico biancorosso, ripartendo dalla serie D. La proposta arriva da Lorenzo Ponzuoli titolare di un'azienda romana per la torrefazione del caffè che, insieme ad una cordata di imprenditori teramani, ha costituito una nuova società. Ora la palla passa al sindaco D'Alberto, alla commissione tecnica e, in un'ultima istanza, alla Figc.