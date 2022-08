Vasto incendio a Castiglione Messer Marino

Una vasta area in fiamme lungo la strada provinciale tra Castiglione Messer Marino e Schiavi d'Abruzzo, in località Casone. L'incendio è divampato ieri sera. Esteso il fronte del fuoco. Non ci sono al momento abitazioni in pericolo. Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Chieti e di Vasto e volontari della Protezione civile che hanno lavorato durante tutta la notte. In mattinata interverrà anche un mezzo aereo.