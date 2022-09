1491-i-nuovi-casi-positivi e 546 guariti.

Sono 546 i nuovi guariti dal virus e 1.491 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo. I dati aggiornati

portano il totale dei contagi a 556.252, dall'inizio dell'emergenza e al netto dei riallineamenti. Nel numero complessivo dei casi positivi sono compresi anche 524.104 dimessi e guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi

casi, nelle ultime 24 ore. In tutto il corso della pandemia, resta fermo a 3.664 in numero dei decessi di pazienti positivi al Sars- Cov-2. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 28.484 (944 in più rispetto a ieri). Di questi, 134 pazienti (19 in più da ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 5 (2 in più da ieri) sono in cura nei reparti di terapia intensiva degli ospedali abruzzesi. I restanti positivi sono in isolamento domiciliare, sotto sorveglianza attiva da parte delle 4 Aziende sanitarie locali. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.209 tamponi molecolari (2.481.664 in totale

dall'inizio dell'emergenza) e 6.121 test antigenici (4.342.002 test rapidi eseguiti in tutto il periodo emergenziale). Del totale dei casi positivi, 112.847 sono residenti in provincia dell'Aquila (246 in più rispetto a ieri),

158.920 in provincia di Chieti (552 in più da ieri), 130.355 in provincia di Pescara (331 in più da ieri), 133.503 in provincia di Teramo (315 in più da ieri). In Abruzzo sono 12.307 i positivi che risultano risiedere fuori regione

(17 in più da ieri). Per 8.320 positivi (29 in più da ieri) sono in corso verifiche sulla provenienza.