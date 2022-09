18 comuni del chietino senz'acqua

Diciotto comuni senz'acqua in provincia di Chieti fino al tardo pomeriggio di venerdì. L'azienda del servizio idrico integrato Sasi ha comunicato "che per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Capoluogo del comune di Altino, fino alle ore tardo pomeridiane del 9 settembre, verrà sospesa la normale fornitura idrica nei comuni di Altino; Archi, in località Piane d'Archi; Atessa, per gli utenti di Montemarcone, San Luca, Piazzano, Via Degli Orti, Saletti, Colle Comune, Piana Vacante, Piana Matteo, Collepietre, Zona Industriale, Acquaviva, Piana La Fara; Casalbordino; Casoli, nella frazione Colle Marco. Rubinetti a secco poi a Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio e Paglieta per gli utenti di Sinaglia, Marraone, Saletti; Perano, Polllutri, San Buono, San Salvo, Scerni; Torino di Sangro per gli utenti del capoluogo, Campo Grande, Collelongo, Quaglialatte e Cavone; Vasto e Villalfonsina