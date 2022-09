4 arresti per la rissa di Piazza Duca

Immagini delle telecamere di sorveglianza e testimonianze hanno consentito di risalire agli autori di una violenta rissa scatenatasi nella notte dello scorso 12 agosto in Piazza Duca degli Abruzzi, a Sant'Egidio alla Vibrata. Quattro le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Teramo per tre macedoni, per i quali è scattata la custodia cautelare in carcere, per un albanese ristretto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Uno dei macedoni arrestati, con un coltello, aveva ferito al volto un cittadino italiano intervenuto per tentare di separare i quattro durante la colluttazione