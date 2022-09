Abruzzo, cielo sereno

Sulla nostra penisola si sta rafforzando un nuovo campo di alta pressione che porterà ad un aumento della stabilità atmosferica. Anche in Abruzzo ci aspettiamo una giornata accompagnata prevalentemente da cielo sereno, con solo qualche nube sparsa al mattino sui settori costieri meridionali e al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, in generale senza portare precipitazioni di rilievo. Da un punto di vista termico avremo le temperature minime tendenzialmente stabili, mentre le massime registreranno lievi rialzi, riportandosi prossime ai 30 gradi. Per quanto riguarda i venti saranno perlopiù deboli ovunque, assumeranno direzione variabile nelle aree interne, mentre lungo la fascia costiera soffieranno dai quadranti orientali e il mare risulterà poco mosso. Per domani ci aspettiamo condizioni piuttosto simili con una mattinata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno e un pomeriggio con qualche nube sparsa sulle aree interne, specie sul versante occidentale dell’Appennino, senza fenomeni.