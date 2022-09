Abruzzo: moderata instabilità

Persiste ancora una moderata instabilità. In Abruzzo avremo ancora nubi sparse, soprattutto lungo la fascia adriatica, che durante le ore centrali della giornata e al primo pomeriggio si faranno via via più consistenti. Queste in special modo lungo la catena appenninica, ancor di più sui rilievi teramani, potranno dar luogo a locali rovesci e piovaschi. Le temperature minime rimarranno sostanzialmente invariate rispetto ai giorni scorsi, mentre le massime registreranno locali lievi diminuzioni. Per quanto riguarda i venti saranno da deboli a moderati e assumeranno direzione variabile nelle aree interne, invece lungo la fascia costiera soffieranno tendenzialmente dai quadranti settentrionali. Il mare risulterà da poco mosso a mosso. La nuova settimana inizierà con un miglioramento meteo dovuto ad un nuovo rialzo dell’alta pressione. Avremo quindi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, senza fenomeni di rilievo associati.