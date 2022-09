Accoltellò la moglie, condannato a 10 anni

10 anni di reclusione e pagamento di una provvisionale di 50 mila euro. Questa la condanna emessa dal gup del Tribunale di Chieti, Andrea Di Berardino, nel processo secondo il rito abbreviato nei confronti di Roberto Salute, il 57enne di Torrevecchia Teatina che lo scorso 18 gennaio, in casa, ha colpito con due coltellate la moglie, ferendola all'addome e sotto l'ascella, prima di costituirsi ai Carabinieri. Salute, imputato per tentato omicidio con l'aggravante di aver agito per futili motivi di gelosia, è stato condannato per il solo tentato omicidio con le attenuanti generiche. L'uomo, mentre attendeva la sentenza, ha avuto un malore ed è stato soccorso dal 118. All'udienza è stata presente la moglie che, assistita dall'avvocato Laila Tammaro, è costituita parte civile. Salute si trova agli arresti domiciliari con il permesso di lavorare. Il suo difensore ha annunciato ricorso in Appello