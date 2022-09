Ancora una morte sul lavoro

Un'altra morte sul lavoro in provincia di Teramo, stavolta a Guardia Vomano. Un operaio 52enne, Roberto Scipione, dipendente di una ditta esterna, è precipitato dal tetto della ditta Eco.tel srl : l'uomo ha perso l'equilibrio, cadendo per una decina di metri. In condizioni disperate è arrivato all'ospedale Mazzini di Teramo dove è morto poco dopo. Solo alcuni giorni fa l'infortunio mortale di Tonino Fanesi in una fabbrica di Mosciano e la manifestazione sindacale in Piazza Martiri per ribadire e chiedere maggiore sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.