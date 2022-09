Anziana ferita alla testa. Sospettato il figlio

Una donna di 94 anni di Francavilla al Mare è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per delle lesioni alla testa riportate in seguito ad un' aggressione. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. A dare l'allarme una vicina di casa dell'anziana da tempo allettata. All'arrivo dei sanitari del 118 era in stato d'incoscienza. Accertamenti sono in corso sul figlio, un 58enne, accompagnato nella caserma dei carabinieri e la cui posizione è al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. L'uomo avrebbe lasciato in casa della madre una lettera in cui spiegava i motivi del gesto. Adesso è sospettato di tentato omicidio. I militari stanno verificando se la donna sia stata colpita con un corpo contundente.