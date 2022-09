Bassa l'affluenza

Alle ore 19, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, l’affluenza alle urne in Abruzzo è stata del 51,38%, dato in linea con il valore nazionale del 51,16% e inferiore di dieci punti percentuali rispetto al precedente delle politiche del 2018 che si era attestato al 61,28%. L'affluenza maggiore per i capoluoghi di provincia a Teramo con il 54,58%, seguita da L'Aquila 55,51%, Pescara 52,69% e infine Chieti con il 51,26%. Quanto ai comuni la maggiore affluenza si registra in quelli del pescarese con il 52,41%, seguiti da quelli dell'aquilano con il 52,29% quindi Teramo con il 51,42%, fanalino di coda il chietino con il 49,80%