Bel tempo sull'Abruzzo

Un promontorio di alta pressione si sta centrando proprio sulla nostra penisola.

Per questo motivo per martedì 13 Settembre ci aspettiamo cielo terso ovunque e per tutto l’arco delle 24 ore, fatta eccezione per qualche isolata nube pomeridiana a ridosso dei rilievi appenninici, ma senza piogge.

Le temperature torneranno a registrare diffusi rialzi, più sensibili per quanto riguarda i valori massimi che si riporteranno intorno ai 30 gradi sulla fascia collinare adriatica.

I venti saranno deboli e solo temporaneamente fino a moderati. Soffieranno dai quadranti occidentale nelle aree interne, mentre lungo la fascia costiera soffieranno tendenzialmente da sud-est. Il mare si manterrà poco mosso.