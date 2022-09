Momenti di apprensione nella tarda mattinata a Città Sant'Angelo dove, per cause in corso di accertamento, un camion cisterna che trasportava gpl si è ribaltato su un fianco finendo fuori dalla sede stradale in zona Fonte Canale a Piano della Cona. Leggermente ferito il conducente che dopo aver messo in sicurezza il mezzo è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i Vigili del fuoco per prendere in consegna il mezzo per il travasato del carburante