Chiude la Ico, 35 lavoratori licenziati

Chiude la Ico di Alanno, fabbrica che produce carta monouso. Avviata la procedura di mobilità per i 35 dipendenti, già in cassa integrazione dal 27 settembre dello scorso anno. Lo ha annunciato l'amministratore delegato del Gruppo, Manlio Cocchini, in un incontro all'Unione industriali di Pescara. Costi dell'energia aumentati di 10 volte e spese di trasporto onerose le motivazioni addotte. I sindacati chiedono di rioccupare i lavoratori negli altri due stabilimenti del Gruppo in Abruzzo, a Sambuceto e Pianella.