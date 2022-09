Omesse dichiarazioni dei redditi dal 2017 al 2022, tasse non pagate per oltre 365mila euro, IVA non versata per 670mila. E' quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Giulianova nei confronti di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di infissi.

L'imprenditore è risultato "evasore totale" nonostante i diversi solleciti dell'Agenzia delle Entrate, che aveva richiesto alla società di presentare le dichiarazioni dei redditi.