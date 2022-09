Fermato con 12 chili di cocaina

Trovato con quasi 12 chili di cocaina che sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato circa un milione di euro. In azione la polizia stradale di Vasto dopo aver notato un'auto ferma in una piazzola con il conducente fuori dall'abitacolo. Il suo evidente nervosismo ha insospettito gli agenti che dopo aver chiesto rinforzi, hanno scortato la vettura fino alla sottostazione per una controllo più accurato del mezzo. Il fiuto dei cani antidroga della guardia di finanza ha poi svelato il carico di cocaina, ma è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per trovare altri panetti di droga celati in un tunnel sotto il cambio raggiunto dopo aver smontato sedili, cruscotto e gli interni dell'auto.