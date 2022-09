Fiamme vicino al Carcere, paura oltre le sbarre

Incendio, in Valle Peligna, in prossimità della statale 17. Le fiamme e il fumo hanno lambito le mura perimetrali del carcere di alta sicurezza di Sulmona. duto lavoro dei vigili del fuoco, alle prese con lo spegnimento del rogo, le cui cause sono da chiarire. Sull'episodio interviene la Uil pubblica amministrazione: "sarebbe il caso di bonificare subito dalle sterpaglie il perimetro del carcere - chiede il segretario, Mauro Nardella - magari anche attraverso l'assegnazione di fondi maggiori al carcere, laddove il comune di Sulmona non possa provvedere direttamente".