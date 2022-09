Gran Sasso: in salvo i 4 escursionisti

Si sono concluse attorno alle 2.00 del mattino le operazioni di recupero dei 4 escursionisti dispersi sul Corno Grande del Gran Sasso per i quali dalle 21.00 di ieri sera era stato attivato il protocollo dei soccorsi in montagna. Alle operazioni hanno preso parte i Vigili del Fuoco e gli esperti del Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo. I 4 ragazzi, che hanno allertato i soccorsi sembra perchè in difficoltà con il buio, insieme ai soccorritori hanno raggiunto il piazzale di Campo Imperatore, sono apparsi in buono stato di salute.