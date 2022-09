618 nuovi contagi e altre tre vittime del covid in 24 ore registrati dal report odierno dell'assessorato regionale alla Sanità.

4455 i tamponi analizzati tra molecolari e antigenici con un tasso di positività vicino al 14 per cento.

980 i guariti. In calo la curva dei ricoveri negli ospedali: 11 in meno in area medica a quota 112.

Uno in più nelle terapie intensive con due posti letto occupati.