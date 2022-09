Il pescara batte 2 a 1 il Latina

Il Pescara a Latina bissa il successo in campionato issandosi al primo posto dopo 2 turni. L'undici di Colombo è subito insidioso al sesto ispirato da Delle Monache che dribbla due avversari in area prima di scaricare su Lescano che sbaglia il tap in, favorendo il salvataggio di Giorgini all'altezza della linea di porta. L'estremo difensore laziale si supera al 22esimo deviando un colpo di testa ravvicinato di Cuppone! La punta dilapida clamorosamente il vantaggio al 23esimo, lasciandosi irretire dal solito Cardinali. Il Pescara ci crede e scova il meritato uno a zero al 25esimo. Corner di Kraja sponda area per Mora che non fallisce sotto misura. Tarantolato il Delfino che raddoppia al 27esimo. Uno due Lescano-Cuppone con quest'ultimo che si invola verso i 16 metri non fallendo stavolta il colpo grosso. Al 71esimo pasticcio tra Cardinali e Amadio su un cross dalla destra di Cuppone: Esposito evita il tris biancazzurro. Al 74esimo Cuppone, innescato dal subentrato Kolay, spara un piatto destro di facile lettura sul portiere avversario, divorandosi una nuova palla goal: quasi un deja vu della prima frazione. Il Latina chiude in dieci per il doppio giallo comminato all'imprudente Carissoni al 77esimo. Brividi finale per il Pescara col direttore di gara che concede un rigore ai nerazzurri per un fallo di Brosco su Fabrizi. Rosseti non fallisce dal dischetto, accorciando le distanze. Rischia la beffa il Delfino all'87esimo: girata ina crobazia di Fabrizi, brividi per Plizzari. Nei minuti di recupero è invece Tupta a graziare i pontini.