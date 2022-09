Il tour della salute

"Tour della Salute" nasce con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato per prevenire malattie croniche.L'evento itinerante, giunto alla quarta edizione, oggi e domani si svolgerà a Pescara in piazza primo maggio, una delle 14 tappe in 12 città italiane.

All'interno del grande caravan, attrezzato con 5 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a: screening diabetologico e nutrizionale, screening cardiologico ed elettrocardiogramma, nonchè il controllo dell'udito. I consulti medici saranno forniti gratuitamente da nomi noti della medicina. Una diagnosi precoce puo' evitare che certe patologie provochino conseguenze potenzialmente gravi all'organismo.

La novità di quest'anno è rappresentata dallo Sportello d'ascolto, che si pone l'obiettivo di rispondere all'incremento dei disturbi psicologici, molto spesso incentivati dalle varie fasi della pandemia. Grazie ai volontari di Croce Rossa , infine, sarà possibile apprendere le tecniche necessarie per compiere le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e le manovre salvavita.