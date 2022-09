In corso salvataggio di due escursionisti inglesi

Tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Abruzzo in azione per recuperare due giovani escursionisti inglesi che sono rimasti bloccati dal maltempo sul Gran Sasso, in zona Valle dell'Inferno. I due stanno bene, sentono freddo, ma i soccorritori li hanno geolocalizzati anche grazie al cellulare e li stanno raggiungendo per riportarli a valle. All'opera tre squadre di terra della stazione de L'Aquila