Daspo Willy per 23 indagati

Sviluppi nell'inchiesta sulle baby gang attive nel centro storico dell'Aquila. Daspo "Willy" per 23 dei 32 membri indagati a vario titolo per spaccio di stupefacenti, estorsioni e violenze avvenuti quest'estate nel capoluogo. I provvedimenti, firmati dal questore Enrico De Simone, riguardano soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Dovranno stare lontani dai locali della movida e dalle scuole. E intanto oggi sono iniziati gli interrogatori. Nell'operazione congiunta di carabinieri e polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni del capoluogo, 6 giovani sono stati arrestati, 7 sono stati collocati in comunità.