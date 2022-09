Le previsioni per il weekend

Il fine settimana trascorrerà ancora con della moderata instabilità atmosferica.

In Abruzzo al mattino avremo nubi sparse, successivamente con il progredire delle ore assisteremo all’arrivo di nuove nubi da nord che interesseranno buona parte della regione. Queste porteranno precipitazioni, soprattutto sui settori settentrionali e sul teramano.

Le temperature subiranno bruschi e decisi cali, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi che si riporteranno diffusamente al di sotto dei 20 gradi, ovvero quasi 10 gradi meno di ieri.

I venti, inizialmente dai quadranti meridionali e poi in rotazione da nord-ovest, continueranno ad essere da moderati a forti con possibili raffiche lungo il litorale. Il mare sarà fino ad agitato e bisognerà quindi prestare attenzione a possibili mareggiate, specie al pomeriggio.

Per domenica ci aspettiamo diffusi miglioramenti. Il cielo tornerà da sereno a poco nuvoloso ed in generale non ci aspettiamo fenomeni di rilievo associati.