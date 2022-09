Le previsioni per venerdì 16 Settembre

Il tempo si sta mantenendo prevalentemente instabile.

Dopo i temporali che nella notte hanno interessato soprattutto le aree interne abruzzesi continueremo ad avere cielo parzialmente nuvoloso su buona parte della regione, con ulteriori possibili precipitazioni, specie al mattino.

Le temperature, sia minime che massime, registreranno diffusi e decisi cali nell’entroterra, mentre lungo la fascia adriatica le diminuzioni saranno meno sensibili e anzi, localmente potremo registrare aumenti, come ad esempio sul teramano.

I venti saranno ancora moderati con rinforzi e possibili raffiche lungo la dorsale appenninica, specie in serata. Soffieranno ovunque prevalentemente dai quadranti meridionali e il mare sarà da poco mosso a mosso. Anche per sabato sono attese nubi irregolari, più estese e consistenti sul versante occidentale dell’Appennino, inoltre potremo avere ancora piovaschi che in maniera sparsa potranno interessare buona parte del territorio regionale.